 Konak'ın konuğu Amed Sportif – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Konak'ın konuğu Amed Sportif

    Konak'ın konuğu Amed Sportif

    KADINLAR Futbol 1. Ligi'nde son 2 maçından beraberlikle ayrılarak liderlik koltuğunu kaptıran Konak Belediyespor, yarın Amed Sportif ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı 1 No'lu Yan Saha'da Barış Asım Ünal'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 11.00'de çalacak. Teknik Direktör Ali Alanç, Amed Sportif'i yenerek yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:26
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