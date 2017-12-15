Konak'ın konuğu Amed Sportif
KADINLAR Futbol 1. Ligi'nde son 2 maçından beraberlikle ayrılarak liderlik koltuğunu kaptıran Konak Belediyespor, yarın Amed Sportif ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı 1 No'lu Yan Saha'da Barış Asım Ünal'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 11.00'de çalacak. Teknik Direktör Ali Alanç, Amed Sportif'i yenerek yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:26
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Gomis müjdesi
Toplam 10
Yorum
sarı kırmızı GARA GARTAL ilk önce neden 3 maç ceza aldı onu öğren öyle konuş tineri cok kacırmayın YAZIK bünyenize..
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 27
Yorum
TR 1993 ü yaşamayan mackolıge girip konuşmasın o sene ankaragüçlü oyuncuların itirafıda var maç görüntüsü de gsliler utanıp sevinemedi bile
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Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!
Toplam 3
Yorum
avrupa fatihi bjl biz medeni ülkeyiz taraftarımızda medeni türkiyenin en medeni en efendi taraftarları bizde bayern munıh ayıp ediyorsun kavga etmeyiz....
Konak'ın konuğu Amed Sportif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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