Engin Büker’in hedefi ampute milli takım
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Takımının file bekçisi Engin Büker hedefinin milli takım olduğunu açıkladı. Başarılı kaleci, “Bir gün milli takıma gideceğim” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Takımı Pazar günü saat 14.00'te Adana Genç Engelliler Ampute Takımı ile karşı karşıya gelecek.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:20
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Gomis müjdesi
Toplam 10
Yorum
sarı kırmızı GARA GARTAL ilk önce neden 3 maç ceza aldı onu öğren öyle konuş tineri cok kacırmayın YAZIK bünyenize..
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Toplam 27
Yorum
TR 1993 ü yaşamayan mackolıge girip konuşmasın o sene ankaragüçlü oyuncuların itirafıda var maç görüntüsü de gsliler utanıp sevinemedi bile
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Toplam 3
Yorum
avrupa fatihi bjl biz medeni ülkeyiz taraftarımızda medeni türkiyenin en medeni en efendi taraftarları bizde bayern munıh ayıp ediyorsun kavga etmeyiz....
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