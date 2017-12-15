 Emre Mor açıkladı! Geliyor mu? – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Emre Mor açıkladı! Geliyor mu?

    Emre Mor açıkladı! Geliyor mu?

    La Liga ekiplerinden Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, Türkiye’ye transfer olma gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

    Celta Vigo'da mücadele eden milli futbolcu Emre Mor, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Mor, yakın zamanda forma şansı bulabileceğine inandığını belirterek, "Daha fazla oynamak isterdim ancak zor bir dönem oldu. Sakatlandım, şimdi iyi hissediyorum. Mutluyum ve çok çalışıyorum. Yakın zamanda bir şans daha bulacağımdan eminim" şeklinde konuştu.

    "Herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmüyorum"
    Celta Vigo'ya transfer sürecini anlatan Emre Mor, herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmediğini söyleyerek, "Başka teklifler de vardı ancak buraya gelmek istedim. Oyuncu ve insan olarak gelişebileceğimi biliyordum. Celta'nın gelişmek için en iyi ve en kolay yol olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü Celta'da kalmak ve burada başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

    "İspanyol futbolu benim için daha yararlı"
    Emre Mor, İspanya'da oynanan futbol ile alakalı konuşarak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
    "Üzerimde baskı hissetmiyorum. Dediğim gibi henüz 20 yaşındayım ve önümde uzun bir kariyer var. İspanya futbolunun da benim için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Alman futbolunda daha çok koşuyorsunuz ama İspanya'da oyun daha çok tekniğe dayalı."
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:25
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