Emre Mor açıkladı! Geliyor mu?
La Liga ekiplerinden Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, Türkiye’ye transfer olma gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.
"Herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmüyorum"
Celta Vigo'ya transfer sürecini anlatan Emre Mor, herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmediğini söyleyerek, "Başka teklifler de vardı ancak buraya gelmek istedim. Oyuncu ve insan olarak gelişebileceğimi biliyordum. Celta'nın gelişmek için en iyi ve en kolay yol olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü Celta'da kalmak ve burada başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
"İspanyol futbolu benim için daha yararlı"
Emre Mor, İspanya'da oynanan futbol ile alakalı konuşarak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Üzerimde baskı hissetmiyorum. Dediğim gibi henüz 20 yaşındayım ve önümde uzun bir kariyer var. İspanya futbolunun da benim için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Alman futbolunda daha çok koşuyorsunuz ama İspanya'da oyun daha çok tekniğe dayalı."
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:25
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Fırtına, 6 yıllık hasrete son vermek istiyor
Toplam 1
Yorum
koçbey61 İnşallah 2010-11 sezonunda olduğu gibi 5 değilde 6 maçlık galibiyet serisi yakalarız. Bursa ve Karabük maçları çok önemli bizim için.
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Yorum
kartal Aatıf a önceden şans vermedin,vermediler.Yıllardır ısrarla yazdım.Ozana beş basar ama körler göremediler.Bravo Aatıf devam.
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