 Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan'da maç yönetecek – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    , Suudi Arabistan'da maç yönetecek

    <a href="/index/cuneyt_cakir_380006152389?id=0fcdc168-0cdc-4b48-a7b4-34d736bb4bf0" class="" rel="tag">Cüneyt Çakır</a>, Suudi Arabistan'da maç yönetecek

    FIFA kokartlı hakem , Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde 17 Aralık Pazar günü yapılacak El Feiha-El Hilal maçını yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Çakır, Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun ismen davetinin ardından TFF Merkez Hakem Kurulunun onayıyla, maçta düdük çalacak.

    Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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