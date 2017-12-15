Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan'da maç yönetecek
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde 17 Aralık Pazar günü yapılacak El Feiha-El Hilal maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Çakır, Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun ismen davetinin ardından TFF Merkez Hakem Kurulunun onayıyla, maçta düdük çalacak.
Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:59
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Toplam 4
Yorum
bjk Dinazorlar da insanlardan büyüktü ama hepsi fosil ;)
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Toplam 18
Yorum
hakkı26 kim kime saldırdı orası kayıtlarda gayet acık sahada 1 bjklı taraftar yok bunu proveke eden bu durmu yaratan bjk degildir o.lyon dur
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Selami Hakki inkar eden lere necevap yazayimki geri alsakta kupayi mutlu olmuyacagim
Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan'da maç yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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