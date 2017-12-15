Çakır, Suudi Arabistan'da maç yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Al Feiha ile Al Hilal takımları arasında 17 Aralık 2017 Pazar günü oynanacak ve TSİ 19.40'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan Mohammed Alqarni olacak.