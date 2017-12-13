 Kolombiyalı futbolcuya ırkçılık cezası – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Kolombiyalı futbolcuya ırkçılık cezası

    Kolombiyalı futbolcuya ırkçılık cezası

    FIFA, Kolombiya ile Güney Kore arasında oynanan hazırlık maçında rakip takım futbolcusuna ırkçı harekette bulunduğu gerekçesiyle Kolombiyalı futbolcu 'ya 5 maç men cezası verdi.

    FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, iki takım arasında 10 Kasım'da oynanan ve Güney Kore'nin 2-1 kazandığı karşılaşma sırasında Kolombiyalı Cardona'nın ırkçılık içerikli harekette bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

    Açıklamada, Arjantin ekibi Boca Juniors'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun uluslararası müsabakalardan 5 maç men ve 20 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

    Gelecek yıl düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya, H Grubu'nda Polonya, Senegal ve Japonya ile karşılaşacak.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:51
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