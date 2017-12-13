Kolombiyalı futbolcuya ırkçılık cezası
FIFA, Kolombiya ile Güney Kore arasında oynanan hazırlık maçında rakip takım futbolcusuna ırkçı harekette bulunduğu gerekçesiyle Kolombiyalı futbolcu Edwin Cardona'ya 5 maç men cezası verdi.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, iki takım arasında 10 Kasım'da oynanan ve Güney Kore'nin 2-1 kazandığı karşılaşma sırasında Kolombiyalı Cardona'nın ırkçılık içerikli harekette bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Arjantin ekibi Boca Juniors'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun uluslararası müsabakalardan 5 maç men ve 20 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.
Gelecek yıl düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya, H Grubu'nda Polonya, Senegal ve Japonya ile karşılaşacak.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:51
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Valbuena krizi
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mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
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Valbuena krizi
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mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
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Cenk Ergün: "Okan Buruk nereden geldiğini unuttu"
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FUTBOL USA CENK ERGUN SEN NESINKI OKAN HAKINDA YORUM EDIYOSUN, O MUZEDEKI AURUPA KUPALARI OKAN VE ARKADASLARI GETIRDI.DURSUN VE SEN GS BITIRDINIZ
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