Kafkas, ziyarette, Çaykur Rizespor'un altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Serkan Karavin ve Habib Agun'la bir araya geldi.

Önemli bir altyapı projeleri olduğunu ifade eden Kafkas, "Bu kapsamda projeleri baktık. Federasyon olarak nasıl bir destek ve katkı sağlayabiliriz onun için görüşmeler yaptık. Federasyon olarak hazırladığımız projeler var. Bu projeler kapsamında da kulüplere destek olmak istiyoruz. Yardım isteyen kulüplere destek olmak için bu ziyaretleri yapıyoruz." dedi.

Her şekilde Çaykur Rizespor Kulübü'nün arkasında olduklarını ifade eden Kafkas, "Çaykur Rizespor hak ettiği yeri bulur. Tekrar Süper Lig'e döner ve iyi şeylere imza atar. Büyük bir potansiyeli var." diye konuştu.

Ziyaretin ardından yönetim kurulu üyeleri Kafkas'a, Çaykur Rizespor forması hediye etti.