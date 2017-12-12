Tolunay Kafkas'tan Rizespor'a ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Çaykur Rizespor'un altyapısına ait Mehmet Cengiz Tesisleri'ne ziyarette bulundu.
Kafkas, ziyarette, Çaykur Rizespor'un altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Serkan Karavin ve Habib Agun'la bir araya geldi.
Önemli bir altyapı projeleri olduğunu ifade eden Kafkas, "Bu kapsamda projeleri baktık. Federasyon olarak nasıl bir destek ve katkı sağlayabiliriz onun için görüşmeler yaptık. Federasyon olarak hazırladığımız projeler var. Bu projeler kapsamında da kulüplere destek olmak istiyoruz. Yardım isteyen kulüplere destek olmak için bu ziyaretleri yapıyoruz." dedi.
Her şekilde Çaykur Rizespor Kulübü'nün arkasında olduklarını ifade eden Kafkas, "Çaykur Rizespor hak ettiği yeri bulur. Tekrar Süper Lig'e döner ve iyi şeylere imza atar. Büyük bir potansiyeli var." diye konuştu.
Ziyaretin ardından yönetim kurulu üyeleri Kafkas'a, Çaykur Rizespor forması hediye etti.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:46
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Özbek'ten Tudor'a: Arkandayız, sahaya odaklan!
Toplam 7
Yorum
gsstore Al tudoruda git o zaman...ikinizde gidiniz lütfen...
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Valbuena krizi
Toplam 17
Yorum
ihtiyar fenerli Valbuena Aykut hocamızın verdiği taktiğe uymalısın takım oyunu önemli olan bizde bir ALEKS vardı unutulmadı dikkatini çekerim.
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Okan Burak özür diledi
Toplam 6
Yorum
yunaklı Okan Buruk kırmızı kart doğruydu.
Tolunay Kafkas'tan Rizespor'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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