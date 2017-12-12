 Pereira'nın yeni takımı belli oldu – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Pereira'nın yeni takımı belli oldu

    Pereira'nın yeni takımı belli oldu

    Portekizli teknik adam Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'nin yeni teknik direktörü oldu.

    2015-16 sezonunun tamamı ile 2016-17 sezonun başında Fenerbahçe'yi çalıştıran yeni takımını buldu.

    Portekizli teknik adam Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'nin yeni teknik direktörü oldu. Çin ekibini Pereira'dan önce Andre Villas Boas çalıştırmaktaydı fakat Portekizli Dakar Rallisi'ne katılmak için teknik direktörlüğe ara verdiğini açıklamıştı.

    Pereira, 2010-11 sezonunda Porto'da Villas Boas'ın yardımcılığını yapıyordu.

    Geçen sezonun ortasında 2. Bundesliga ekiplerinden 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşamıştı. Bu sezon ligi 58 puanla 2. sırada bitiren Shanghai SIPG, Çin Kupası finalinde de Shanghai Shenhua'ya iki maç sonunda deplasman golü kuralıyla kaybetmişti.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:25
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