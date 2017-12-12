Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Portekizli teknik adam Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'nin yeni teknik direktörü oldu.
2015-16 sezonunun tamamı ile 2016-17 sezonun başında Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira yeni takımını buldu.
Portekizli teknik adam Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'nin yeni teknik direktörü oldu. Çin ekibini Pereira'dan önce Andre Villas Boas çalıştırmaktaydı fakat Portekizli Dakar Rallisi'ne katılmak için teknik direktörlüğe ara verdiğini açıklamıştı.
Pereira, 2010-11 sezonunda Porto'da Villas Boas'ın yardımcılığını yapıyordu.
Geçen sezonun ortasında 2. Bundesliga ekiplerinden 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşamıştı. Bu sezon ligi 58 puanla 2. sırada bitiren Shanghai SIPG, Çin Kupası finalinde de Shanghai Shenhua'ya iki maç sonunda deplasman golü kuralıyla kaybetmişti.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:25
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Trabzonspor kupada Erzurumspor'u ağırlıyor
Toplam 3
Yorum
Senol Celik Artik top taraftarda. Takim kotu oynasada takima destek olunmali cunku acil puanlara ihtiyac var. En az 30.000 kisi tribunleri doldurmali.
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2-3 transfer istedi
Toplam 3
Yorum
einstein he kocum he.selcukla donku bize iteleyecek aklınca. 1 tane sağlam kanat 1 tane stoper yeterli. Mas satılıp daha iyi sol bek olabilir.
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Konya-Karabük maçında skandal hata!
Toplam 2
Yorum
taraftar Galatasaray-Akhisar ; Kayseri-Beşiktaş hakjemlerinin devamıydı..MHK hala duruyorsa bu sahnerleri çok göreceğiz demektir.
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