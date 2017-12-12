Mesut Özil'den şaşırtan İsmail YK kararı
2018’de Amine Gülşe’yle evlenecek olan Mesut Özil, İsmail YK hayranlığını konuşturdu. Arsenal’in yıldızı düğünde gurbetçi şarkıcının sahne almasını istedi...
ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI
Yakın dostunun mutlu gününde sahne alacak olan popçu, "Seni izlerken ayrı bir keyif alıyorum. Başarıların daim olsun" dediği futbolcuya sosyal medyada övgüler de yağdırmıştı. Özil de İsmail YK'ya hayranlığını "Başarılı bir futbolcu olmam, İsmail YK'yı dinlememe engel değil" sözleriyle belirtmişti. Özil'in dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olmasına rağmen düğününde dünyaca ünlü isimler yerine İsmail YK'yı tercih etmesi "Mesut'un kalbindeki star belli oldu" dedirtti.
AİLE BOYU HAYRANLIK
Ünlü popçunun teklifini kabul etmesiyle mutlu olan Mesut Özil'in ailesinin de İsmail YK hayranı olduğu biliniyor… Öyle ki geçtiğimiz yıl Özil Ailesi'nin Almanya'daki evine konuk olan ünlü popçu, bu anları da instagram'da paylaşmıştı.
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- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:34
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 37
Yorum
alayına kartal biz elenince kına yakarsın artık sende.
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Onlar üzülmüştür!
Toplam 2
Yorum
aslan adamlar göbek atıyor bjk çıktığı için, çebi hala üzülmüşlerdir diyor
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RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi
Toplam 4
Yorum
mor çiçek yapacağız oynamadan yenilgiyi kabul eden o kadar çok ruhsuz insan varmış be. Beşiktaşım yenersen buralarda morlaşan çoook insan göreceğiz. mor adamlar
Mesut Özil'den şaşırtan İsmail YK kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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