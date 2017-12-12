 Arda Turan'dan duygusal paylaşım! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Arda Turan'dan duygusal paylaşım!

    Arda Turan'dan duygusal paylaşım!

    Barcelona'da forma giyen Arda Turan, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

    İspanya La Liga'da top koşturan Arda Turan, sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu, kendisinin Milli Takım formasını giyen bir çocuğun fotoğrafını paylaştı ve altına şu açıklamayı yaptı:

    "Arda Turan, "İnsan yaptıklarıyla yapamadıklarının, günahlarıyla sevaplarının, hatalarıyla doğrularının...Ve daha bir çok şeyin toplamı aslında. Hepimiz istiyoruz; nefes aldığımız her saniye doğruları yapalım, hep zirvede olalım. Ama hayat bazen insanın istediği gibi gitmiyor. Onun da bir sebebi var; hayat sana bazı şeyleri öğretmek istiyor. Bu yüzden nefes aldığımız her dakika öğreniyoruz. Ben de öğreniyorum. Yıllar sonra biri gelip "Bu hayatta yapabildiğin en iyi şey neydi?" diye sorsa, düşünmeden bu fotoğrafı gösteririm. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek, seni hiç tanımamış olmasına rağmen seni sevebilmesi, sırtına ismini yazdırabilmesi. Geri kalanı mı? O da zaten günahlarımızla, sevaplarımızla hayatın kendisi. Hayatımın kendisi; herkes gibi..."

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:20
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