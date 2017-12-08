 5’i bir yerde CR7 – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    5’i bir yerde CR7

    5’i bir yerde CR7
    Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında tüm maçlarda gol atan ilk futbolcu olan Real Madrid'li Ronaldo, 5. kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı. Grupta 9 gol atan ve Devler Ligi'nde 114 golle 'en fazla gol atan oyuncu' unvanının da sahibi olan Portekizli yıldız; 2008, 2013, 2014 ve 2016'dan sonra 2017'nin ödülünü de alarak Messi'yi yakaladı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:33
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