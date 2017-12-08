5’i bir yerde CR7

Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında tüm maçlarda gol atan ilk futbolcu olan Real Madrid'li Ronaldo, 5. kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı. Grupta 9 gol atan ve Devler Ligi'nde 114 golle 'en fazla gol atan oyuncu' unvanının da sahibi olan Portekizli yıldız; 2008, 2013, 2014 ve 2016'dan sonra 2017'nin ödülünü de alarak Messi'yi yakaladı.