Fatih Terim'den Bosna Hersek açıklaması
Teknik direktör Fatih Terim, Bosna Hersek ile aralarında henüz bir anlaşma olmadığını söyledi.
Yeniköy'deki bir restaurantta yenilen yemeğin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Bosna Hersekli dostlarımızla yemek yedik. Onları burada görmekten son derece memnunuz. Tarık Hodzic benim eski takım arkadaşım ve dostum. Önümüzdeki günlerde ne olacağına bakacağız. Herhangi bir anlaşma olursa açıklama yaparız" dedi.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli eski futbolcu Tarık Hodzic ise, "İki taraf da düşünecek. Fatih Terim inşallah gelir. Bosna halkı Fatih Terim hocayı çok istiyor" ifadelerini kullandı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:36
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Kim çıkarsa fark etmez
Toplam 3
Yorum
soda var içersen beşiktaş var izlersen ? seç beğen ;);)
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Fener'e süper sambacı!
Toplam 3
Yorum
kıvanç Edirne Uzunköprü'lümü bu arkadas
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İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
Toplam 14
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bjk smokie :) isteye bilir yabancı basında her haberde şu kadar para ya falan ? o paralara unutun cenki ama kiralık ola bilir o paraya
Fatih Terim'den Bosna Hersek açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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