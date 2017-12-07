 Fatih Terim'den Bosna Hersek açıklaması – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Fatih Terim'den Bosna Hersek açıklaması

    Fatih Terim'den Bosna Hersek açıklaması

    Teknik direktör Fatih Terim, Bosna Hersek ile aralarında henüz bir anlaşma olmadığını söyledi.

    Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Bosna Hersek Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya geldi.

    Yeniköy'deki bir restaurantta yenilen yemeğin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Bosna Hersekli dostlarımızla yemek yedik. Onları burada görmekten son derece memnunuz. Tarık Hodzic benim eski takım arkadaşım ve dostum. Önümüzdeki günlerde ne olacağına bakacağız. Herhangi bir anlaşma olursa açıklama yaparız" dedi.

    Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli eski futbolcu Tarık Hodzic ise, "İki taraf da düşünecek. Fatih Terim inşallah gelir. Bosna halkı Fatih Terim hocayı çok istiyor" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:36
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