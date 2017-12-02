 Güvenç Kurtar’ın eşi defnedildi – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Güvenç Kurtar’ın eşi defnedildi

    Güvenç Kurtar’ın eşi defnedildi
    TÜRK futbolunun değerli isimlerinden, kariyerinde birçok takımı çalıştıran Teknik Direktörümüz Güvenç Kurtar'ın vefat eden eşi Gülay Kurtar, Levent Camii'nde kılınan cenaze namazıyla dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine spor dünyasından birçok isim katılırken Güvenç Kurtar güçlükle ayakta durabildi. Merhumenin cenazesi Kocaeli'nde bulunan Bağçeşme mezarlığına defnedildi.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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