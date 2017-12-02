Güvenç Kurtar’ın eşi defnedildi

TÜRK futbolunun değerli isimlerinden, kariyerinde birçok takımı çalıştıran Teknik Direktörümüz Güvenç Kurtar'ın vefat eden eşi Gülay Kurtar, Levent Camii'nde kılınan cenaze namazıyla dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine spor dünyasından birçok isim katılırken Güvenç Kurtar güçlükle ayakta durabildi. Merhumenin cenazesi Kocaeli'nde bulunan Bağçeşme mezarlığına defnedildi.