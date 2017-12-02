 Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu

    Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu

    32 takımın katılımıyla Rusya’da düzenlenecek dev organizasyonda kura çekimi gerçekleştirildi

    FIFA 2018 Dünya Kupası kura çekimi Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirildi. 32 takımın 8 gruba ayrıldığı organizasyonda Arjantin, Hırvatistan, İzlanda ve Nijerya'nın bulunduğu D Grubu dikkatleri çekti. Dünya Kupası, 14 Haziran'da Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki mücadeleyle start alırken, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar adlarını son 16 turuna yazdıracak. Dev turnuva 15 Temmuz'da Moskova'da bulunan Lujniki Stadyumu'ndaki final karşılaşmasıyla sona erecek.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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