Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu

2018 Dünya Kupası kura çekimi Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirildi. 32 takımın 8 gruba ayrıldığı organizasyonda Arjantin, Hırvatistan, İzlanda ve Nijerya'nın bulunduğu D Grubu dikkatleri çekti. Dünya Kupası, 14 Haziran'da Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki mücadeleyle start alırken, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar adlarını son 16 turuna yazdıracak. Dev turnuva 15 Temmuz'da Moskova'da bulunan Lujniki Stadyumu'ndaki final karşılaşmasıyla sona erecek.