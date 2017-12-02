 Chelsea, Berke Özer'i tribünden izledi – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Chelsea, Berke Özer'i tribünden izledi

    Chelsea, Berke Özer'i tribünden izledi

    Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Berke Özer'i izlemeye geldi.

    Cuma akşamı oynanan ve İzmir ekibinin 2-0 yenildiği Altınorud-Gazişehir Gaziantep mçaında İngiltere'nin ünlü kulübü Chelsea'nin scoutları Altınordu kalecisi erke Özer'i takip etti.

    Transfer listessinde olan Berke'yi ısrarla kadrosuna dahil etmek isteyen İngiliz devinin scoutları Berke'yi tribünden izledi.

    Chelsea'nin devre arasında Berke Özer için Altınordu'nun kapısını çalacağı öğrenildi.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:29
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