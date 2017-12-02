Chelsea, Berke Özer'i tribünden izledi
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Berke Özer'i izlemeye geldi.
Cuma akşamı oynanan ve İzmir ekibinin 2-0 yenildiği Altınorud-Gazişehir Gaziantep mçaında İngiltere'nin ünlü kulübü Chelsea'nin scoutları Altınordu kalecisi erke Özer'i takip etti.
Transfer listessinde olan Berke'yi ısrarla kadrosuna dahil etmek isteyen İngiliz devinin scoutları Berke'yi tribünden izledi.
Chelsea'nin devre arasında Berke Özer için Altınordu'nun kapısını çalacağı öğrenildi.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:29
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 12
Yorum
Mr. NO başkan olduğun andan itibaren şirketlerinize ait ürünlerden hiçbirini almayacak çok arkadaş tanıyorum
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Volkan: "Şampiyon olacağız"
Toplam 10
Yorum
MCMV ufak atta civcivler de yesin çok yaşa emi sabah sabah iyi güldürdün beni volkan
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Volkan: "Şampiyon olacağız"
Toplam 10
Yorum
ua5454 ben de istanbulu yenicem.. güldürdün volkan
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