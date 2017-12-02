A Spor zirvede

A Spor, Kasım ayı ölçümlerine göre bir kez dahaT ürkiye’nin en çok izlenen spor kanalı oldu

A SPOR yayıncılığına yeni bir soluk getirerek, her geçen gün zirvedeki yerini sağlamlaştıran A Spor, Kantar Media Kasım ayı ölçümlerine göre bir kez daha Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı oldu. A Spor, 24 aydır sürdürdüğü liderliğini bu ay da tüm kategorilerde birinci olarak korudu. İnteraktif spor programlarının yanı sıra yıllardır ev sahipliği yaptığı Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nı futbolseverlerle buluşturan, futbolumuzun genç umutları Ümit Milli takımımızın Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ndeki karşılaşmalarını canlı yayın ve HD kalitesi ile ekrana getiren A Spor, dinamik ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile sporseverlerin ilk tercihi olurken, sporun rotasını belirlemeye devam edecek.