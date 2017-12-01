Totti’nin zor zamanları

ROMA efsanesi Francesco Totti, mayıs sonunda yaptığı jübilesi sonrası ilk kez Corriere della Sera gazetesine konuştu. Büyük kaptan, "Kafamı toplamak için 3 aya ihtiyacım oldu. Tribünde olmak acı verici. Yönetici koltuğuna oturunca ilk başlarda deli gibi kendi kendime konuşuyordum" dedi.