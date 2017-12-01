 Totti’nin zor zamanları – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Totti’nin zor zamanları

    Totti’nin zor zamanları
    ROMA efsanesi Francesco Totti, mayıs sonunda yaptığı jübilesi sonrası ilk kez Corriere della Sera gazetesine konuştu. Büyük kaptan, "Kafamı toplamak için 3 aya ihtiyacım oldu. Tribünde olmak acı verici. Yönetici koltuğuna oturunca ilk başlarda deli gibi kendi kendime konuşuyordum" dedi.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:35
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