 Murathan iyiye gidiyor – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Murathan iyiye gidiyor

    Murathan iyiye gidiyor
    G.Birliği Başkanı Murat Cavcav'ın oğlu trafik kazası geçirmişti. Dün ameliyat olan Murathan'ın ameliyatının iyi geçtiği ve kısa süre içinde yoğun bakımdan çıkarılmasının planlandığı açıklandı. 21 yaşındaki gencin aracı, Ankara Bağdat Caddesi Podium Alışveriş Merkezi Kavşağı'nda bariyerlere çarpıp 6 metre yükseklikten alt geçide düşmüştü.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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