Güvenç Kurtar’ın acı günü

USTA teknik direktör Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar (62) vefat etti. Kanser hastası olan ve bir süredir tedavi gören Gülay Kurtar'ın cenazesi bugün Levent Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Kocaeli Bağçeşme mezarlığına defnedilecek. FOTOMAÇ ailesi olarak, merhumeye Allah'tan rahmet, Güvenç Kurtar ve ailesine başsağlığı diliyoruz.