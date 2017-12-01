 Güvenç Kurtar’ın acı günü – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Güvenç Kurtar’ın acı günü

    Güvenç Kurtar’ın acı günü
    USTA teknik direktör Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar (62) vefat etti. Kanser hastası olan ve bir süredir tedavi gören Gülay Kurtar'ın cenazesi bugün Levent Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Kocaeli Bağçeşme mezarlığına defnedilecek. FOTOMAÇ ailesi olarak, merhumeye Allah'tan rahmet, Güvenç Kurtar ve ailesine başsağlığı diliyoruz.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güvenç Kurtar’ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN