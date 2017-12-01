 Futbolda haftanın programı – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Futbolda haftanın programı

    Futbolda haftanın programı

    Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 14. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig gruplarında 15. hafta maçları yapılacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

    SÜPER LİG

    Yarın:

    14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

    16.30 Kardemir Karabükspor-Göztepe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    19.30 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

    3 Aralık Pazar:

    14.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

    14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Ankara 19 Mayıs)

    16.30 Medipol Başakşehir-Osmanlıspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    19.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

    4 Aralık Pazartesi:

    20.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)

    20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

    TFF 1. LİG

    Bugün:

    18.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)

    Yarın:

    13.00 Çaykur Rizespor-Denizlispor (Çaykur Didi)

    13.00 MKE Ankaragücü-Ümraniyespor (Ankara 19 Mayıs)

    15.30 Samsunspor-Eskişehirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

    3 Aralık Pazar:

    13.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

    13.00 Gaziantepspor-İstanbulspor (Gaziantep)

    15.30 Adana Demirspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim)

    15.30 Balıkesirspor Baltok-Akın Çorap Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

    4 Aralık Pazartesi:

    18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Grandmedical Manisaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

    TFF 2. LİG

    Kırmızı Grup

    Yarın:

    13.30 Sancaktepe Belediyespor-Hatayspor (Maltepe Hasan Polat)

    3 Aralık Pazar:

    12.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Esenler)

    13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Keçiörengücü (Seyrantepe Spor Kompleksi)

    13.30 İnegölspor-Tokatspor (İnegöl İlçe)

    13.30 Sarıyer-Mersin İdmanyurdu (Yusuf Ziya Öniş)

    13.30 Kocaeli Birlikspor-Sivas Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

    13.30 Kastamonuspor 1966-Afjet Afyonspor (Gazi)

    13.30 Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

    18.00 Menemen Belediyespor-Bucaspor (Menemen Tahir Şahin)

    BEYAZ GRUP

    Yarın:

    13.30 Pendikspor-Nazilli Belediyespor (Pendik)

    13.30 BUGSAŞ Spor-Ottocool Karagümrük (Ankara OSTİM)

    3 Aralık Pazar:

    13.00 Kipaş Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

    13.00 Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor (Gümüşhane Yenişehir)

    13.30 Hacettepe-Altay (Cebeci)

    13.30 Karşıyaka-Konya Anadolu Selçukspor (İzmir Atatürk)

    13.30 Sakaryaspor-Niğde Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

    13.30 Silivrispor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Silivri)

    13.30 Bandırmaspor-Fethiyespor (Bandırma 17 Eylül)

    TFF 3. LİG

    1. Grup

    Yarın:

    13.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Düzcespor (Cebeci İnönü)

    13.30 Halide Edip Adıvarspor-Kemerspor 2003 (Vefa)

    3 Aralık Pazar:

    13.00 Ofspor-Erzin Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

    13.00 Batman Petrolspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Batman 16 Mayıs)

    13.00 Bayburt Grup Özel İdare-Yomraspor (Bayburt Genç Osman)

    13.30 Bergama Belediyespor-Bayrampaşa (Bergama 14 Eylül)

    13.30 Erbaaspor-Orhangazi Belediyespor (Erbaa İlçe)

    13.30 Çanakkale Dardanel-12 Bingölspor (Çanakkale 18 Mart)

    13.30 Kozan Belediyespor-Çatalcaspor (İsmet Atlı)

    2. Grup

    Yarın:

    13.00 1461 Trabzon-Diyarbekirspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

    13.30 Kırıkhanspor-Tire 1922 (Kırıkhan İlçe)

    3 Aralık Pazar:

    13.00 Pazarspor-Ergene Velimeşespor (Pazar İlçe)

    13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Darıca Gençlerbirliği (Erzincan 13 Şubat)

    13.00 Yeni Orduspor-Kayseri Erciyesspor (Ordu 19 Eylül)

    13.30 Yeşil Bursa-Gölcükspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

    13.30 Turgutluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

    13.30 Muğlaspor-Ankara Demirspor (Muğla Atatürk)

    13.30 Anadolu Bağcılarspor-Erokspor (Bağcılar Mahmutbey)

    3. Grup

    Yarın:

    13.30 Kocaelispor-Karacabey Birlikspor (İzmit İsmetpaşa)

    3 Aralık Pazar:

    13.00 Cizrespor-Elaziz Belediyespor (Cizre İlçe)

    13.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-UTAŞ Uşakspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

    13.00 Arsinspor-Ankara Adliyespor (Arsin İlçe)

    13.30 Tekirdağspor-Osmaniyespor (Namık Kemal)

    13.30 Çorum Belediyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

    13.30 Payasspor-Kızılcabölükspor (Payas İlçe)

    13.30 Tarsus İdmanyurdu-Büyükçekmece Tepecikspor (Tarsus İlçe)

    13.30 Aydınspor 1923-Sultanbeyli Belediyespor (Adnan Menderes)

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:35
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