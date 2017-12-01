Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



SÜPER LİG



Yarın:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

16.30 Kardemir Karabükspor-Göztepe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.30 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazar:

14.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Medipol Başakşehir-Osmanlıspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)



TFF 1. LİG



Bugün:

18.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)

Yarın:

13.00 Çaykur Rizespor-Denizlispor (Çaykur Didi)

13.00 MKE Ankaragücü-Ümraniyespor (Ankara 19 Mayıs)

15.30 Samsunspor-Eskişehirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Aralık Pazar:

13.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

13.00 Gaziantepspor-İstanbulspor (Gaziantep)

15.30 Adana Demirspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Balıkesirspor Baltok-Akın Çorap Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

4 Aralık Pazartesi:

18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Grandmedical Manisaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



TFF 2. LİG



Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Hatayspor (Maltepe Hasan Polat)

3 Aralık Pazar:

12.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Esenler)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Keçiörengücü (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.30 İnegölspor-Tokatspor (İnegöl İlçe)

13.30 Sarıyer-Mersin İdmanyurdu (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Kocaeli Birlikspor-Sivas Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.30 Kastamonuspor 1966-Afjet Afyonspor (Gazi)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

18.00 Menemen Belediyespor-Bucaspor (Menemen Tahir Şahin)



BEYAZ GRUP

Yarın:

13.30 Pendikspor-Nazilli Belediyespor (Pendik)

13.30 BUGSAŞ Spor-Ottocool Karagümrük (Ankara OSTİM)

3 Aralık Pazar:

13.00 Kipaş Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Hacettepe-Altay (Cebeci)

13.30 Karşıyaka-Konya Anadolu Selçukspor (İzmir Atatürk)

13.30 Sakaryaspor-Niğde Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.30 Silivrispor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Silivri)

13.30 Bandırmaspor-Fethiyespor (Bandırma 17 Eylül)



TFF 3. LİG



1. Grup

Yarın:

13.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Düzcespor (Cebeci İnönü)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Kemerspor 2003 (Vefa)

3 Aralık Pazar:

13.00 Ofspor-Erzin Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.00 Batman Petrolspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Batman 16 Mayıs)

13.00 Bayburt Grup Özel İdare-Yomraspor (Bayburt Genç Osman)

13.30 Bergama Belediyespor-Bayrampaşa (Bergama 14 Eylül)

13.30 Erbaaspor-Orhangazi Belediyespor (Erbaa İlçe)

13.30 Çanakkale Dardanel-12 Bingölspor (Çanakkale 18 Mart)

13.30 Kozan Belediyespor-Çatalcaspor (İsmet Atlı)



2. Grup

Yarın:

13.00 1461 Trabzon-Diyarbekirspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Kırıkhanspor-Tire 1922 (Kırıkhan İlçe)

3 Aralık Pazar:

13.00 Pazarspor-Ergene Velimeşespor (Pazar İlçe)

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Darıca Gençlerbirliği (Erzincan 13 Şubat)

13.00 Yeni Orduspor-Kayseri Erciyesspor (Ordu 19 Eylül)

13.30 Yeşil Bursa-Gölcükspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.30 Turgutluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

13.30 Muğlaspor-Ankara Demirspor (Muğla Atatürk)

13.30 Anadolu Bağcılarspor-Erokspor (Bağcılar Mahmutbey)



3. Grup

Yarın:

13.30 Kocaelispor-Karacabey Birlikspor (İzmit İsmetpaşa)

3 Aralık Pazar:

13.00 Cizrespor-Elaziz Belediyespor (Cizre İlçe)

13.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-UTAŞ Uşakspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

13.00 Arsinspor-Ankara Adliyespor (Arsin İlçe)

13.30 Tekirdağspor-Osmaniyespor (Namık Kemal)

13.30 Çorum Belediyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Payasspor-Kızılcabölükspor (Payas İlçe)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Büyükçekmece Tepecikspor (Tarsus İlçe)

13.30 Aydınspor 1923-Sultanbeyli Belediyespor (Adnan Menderes)