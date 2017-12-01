 Dünya Kupası kuraları çekiliyor – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Dünya Kupası kuraları çekiliyor

    Dünya Kupası kuraları çekiliyor
    RUSYA'DA düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda gruplar, Moskova'da bugün saat 18.00'deki kura çekimi ile belirlenecek. 32 takım, 8 gruba ayrılacak. İlk iki takım, adını son 16 turuna yazdıracak. Dev şovun sunuculuğunu ise eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker yapacak.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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