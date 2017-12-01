Dünya Kupası kuraları çekiliyor

RUSYA'DA düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda gruplar, Moskova'da bugün saat 18.00'deki kura çekimi ile belirlenecek. 32 takım, 8 gruba ayrılacak. İlk iki takım, adını son 16 turuna yazdıracak. Dev şovun sunuculuğunu ise eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker yapacak.