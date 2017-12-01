 2018 Dünya Kupası gruplar belli oldu! – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    2018 Dünya Kupası gruplar belli oldu!

    2018 Dünya Kupası gruplar belli oldu!

    2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkelerin yer alacağı gruplar belli oldu.

    Rusya'da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup kuraları bugün çekildi. Dünya Kupası, 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek. Açılış maçı 14 Haziran 2018'de ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak.

    İŞTE GRUPLAR

    A Grubu: Rusya, Suudi Arabistan, Uruguay, Mısır,

    B Grubu: Portekiz, İspanya, İran, Fas

    C Grubu: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya

    D Grubu: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya

    E Grubu: Brezilya, İsviçre, Kosta Rica, Sırbistan

    F Grubu: Almanya, Meksika, İsveç, Kore Cumhuriyeti

    G Grubu: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama

    H Grubu: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:14
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