2018 Dünya Kupası gruplar belli oldu!
2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkelerin yer alacağı gruplar belli oldu.
Rusya'da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup kuraları bugün çekildi. Dünya Kupası, 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek. Açılış maçı 14 Haziran 2018'de ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak.
İŞTE GRUPLAR
A Grubu: Rusya, Suudi Arabistan, Uruguay, Mısır,
B Grubu: Portekiz, İspanya, İran, Fas
C Grubu: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya
D Grubu: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya
E Grubu: Brezilya, İsviçre, Kosta Rica, Sırbistan
F Grubu: Almanya, Meksika, İsveç, Kore Cumhuriyeti
G Grubu: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama
H Grubu: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:14
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Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
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Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
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Toplam 8
Yorum
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