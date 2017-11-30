Türk sporu yükselecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfını ziyaret ederken Başkan Dursun Özbek ve kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Bak, kulüplerin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda vakfın yöneticilerini dinledi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan Bak, hep birlikte Türk sporunun dünya çapında başarılı olmasını hedeflediklerini söyledi.



Üzerimiz e düşeni yaparız

Bakan Bak şu ifadeleri kullandı: "Kulüplerimiz sorunlarını ifade ettiler, biz de gerekli istişareleri birlikte yürüteceğimizi söyledik. Türk sporunun ve futbolunun dünya çapında başarılı olmasını hedefliyoruz. Hem Bakanlık olarak hem de kulüpler olarak üzerimize neler düşüyor ve nasıl hareket etmeliyiz, ona bakacağız." Bak, kulüpler ile tekrar bir araya geleceklerini ifade etti.

KOMİSYONLAR KURULDU

Bakan Osman Aşkın Bak ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kulüpler Birliği Vakfı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, altyapıyla ilgili çok güzel çalışmalar içerisinde olduklarını dile getirdi. Türk sporunun kalkınması için komisyonlar kurduklarını ve bu konuda Bakanı bilgilendirdiklerini aktaran Özbek, "Özellikle altyapıyla ilgili çalışma içerisindeyiz. Türk sporunun özellikle futbolun artık kendi kaynağını bulacak şekilde altyapıyı oluşturması lazım" açıklamasını yaptı.