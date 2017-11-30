Soldado'dan teşekkür mesajı
Fenerbahçe'nin hat-trick ustası golcü ismi Roberto Soldado sakatlığında ve kayın validesini kaybettiğinde kendisine gösterilen ilgi ve destek için tüm camiaya teşekkür etti.
Soldado bir an önce takıma dönmek istediğini de belirterek sosyal medya hesabından şunu paylaştı: "Söyleyebileceğim tek şey var; teşekkür ederim. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı takım arkadaşlarıma, teknik heyetimize, taraftarlarımıza, bana vermiş oldukları destekten ve bu zor günlerimde ailemin yanında olmama izin verdiklerinden dolayı kulübümüze teşekkür ederim. Bunlar bu kadar büyük tarihi olan bir kulübü daha da büyük yapan detaylar. Şu anda İstanbul'a dönüş yolundayım. Geçtiğimiz pazar akşamı yaşadığım sakatlığın ardından en hızlı şekilde iyileşip bir an önce hazır olabilmeyi umuyorum."
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:55
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 4
Yorum
gio1903 VAR olsaydı yoktunuz..:))) hahahaha
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 4
Yorum
eşitlik nihayet taraftar hakettiği cezayı almış.inşallah başkaları da rakibi ve taraftarı tahrik ettiği ve hakaret ettiği için bu gibi cezalar alır
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Vodafone Park’ta ikinci G.Saray derbisi
Toplam 1
Yorum
celal fırat ta kurtaramayacak bu kez bjk ı ısetedııgı kadar dusursun ornaı fırat verıldı dıye maca ıddaa
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