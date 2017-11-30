 Soldado'dan teşekkür mesajı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Soldado'dan teşekkür mesajı

    Soldado'dan teşekkür mesajı

    Fenerbahçe'nin hat-trick ustası golcü ismi Roberto Soldado sakatlığında ve kayın validesini kaybettiğinde kendisine gösterilen ilgi ve destek için tüm camiaya teşekkür etti.

    Soldado bir an önce takıma dönmek istediğini de belirterek sosyal medya hesabından şunu paylaştı: "Söyleyebileceğim tek şey var; teşekkür ederim. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı takım arkadaşlarıma, teknik heyetimize, taraftarlarımıza, bana vermiş oldukları destekten ve bu zor günlerimde ailemin yanında olmama izin verdiklerinden dolayı kulübümüze teşekkür ederim. Bunlar bu kadar büyük tarihi olan bir kulübü daha da büyük yapan detaylar. Şu anda İstanbul'a dönüş yolundayım. Geçtiğimiz pazar akşamı yaşadığım sakatlığın ardından en hızlı şekilde iyileşip bir an önce hazır olabilmeyi umuyorum."

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Soldado'dan teşekkür mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN