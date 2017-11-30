 Ralli için teknik direktörlüğü bıraktı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Ralli için teknik direktörlüğü bıraktı

    Ralli için teknik direktörlüğü bıraktı

    Çin Süper Lig ekiplerinden Şanghay SIPG, Portekizli teknik direktör ile yollarını ayırdığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerine farklı yönlerde devam etmek isteyen 40 yaşındaki teknik adam ile yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

    Açıklamada, kariyerine yarış pilotu olarak devam etme kararı alan ve 6-20 Ocak 2018'de düzenlenecek Dakar Rallisi'ne katılacak Villas-Boas'ın kararına saygı duyulduğu ve bu nedenle istifa dilekçesinin kabul edildiği kaydedildi.

    Portekizli teknik adama kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilirken, yeni kariyerinde başarılar dilendi.

    Villas-Boas yönetimindeki ilk sezonunda Şanghay SIPG, ligi ikinci sırada tamamlarken, Çin Federasyonu Kupası'nda finalde, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde elendi.

    , Dakar Rallisi'nde yardımcı pilotu Ruben Faria ile otomobil kategorisinde yarışacak.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:08
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