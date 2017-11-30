 Pardew WBA’da – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Pardew WBA’da

    Pardew WBA’da
    İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, teknik direktörlük görevine 56 yaşındaki Alan Pardew'in getirildiğini açıkladı. Öte yandan Koeman'ı gönderen Everton da teknik direktörlüğü Sam Allardyce'a emanet etti
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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