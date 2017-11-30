İtalyan medyasından büyük övgü

İtalyan basınının saygın spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk futboluna yaptığı inanılmaz katkıları yazdı. Gazetenin manşetten verdiği haberde şu ifadeler kullanıldı: Türkiye 10 yıl içinde 38 yeni stadyum yaptı. Euro 2024 adaylığı için inanılmaz yatırımlar yapıldı. Kendisi de eski bir futbolcu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk futbolu için büyük bir şans. Onun öncülüğünde Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda favori konumda. Almanya'yla yarışıyorlar ama Türkiye inanılmaz bir atılıma kalktı. Sadece futbolda değil. Recep Tayyip Erdoğan, köprüler, kanallar ve otoyollarla inanılmaz işlere imza attı. İstanbul 2020 Şampiyonlar Ligi finali için de aday. Ancak Türkler'in esas hedefi Avrupa Şampiyonası'nı almak."



TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Platini UEFA Başkanı'yken Fransa'ya bir oyla kaybettiklerini söylerken Ceferin'le beraber işlerin tamamen değişeceğini iddia etti.