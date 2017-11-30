İtalyan medyasından büyük övgü
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Platini UEFA Başkanı'yken Fransa'ya bir oyla kaybettiklerini söylerken Ceferin'le beraber işlerin tamamen değişeceğini iddia etti.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:21
-
Avrupa’da hüsran
Toplam 3
Yorum
gsli helal olsun sana dursun özbek. ne hallere düşürdün avrupa şampionu takımı
-
Trabzonspor basketbol takımında ‘ödeme krizi’ çözüldü
Toplam 2
Yorum
GencHamsi61 Teşekkürler sana başkanım. Ülkemizin senin gibi sadece spor sevdalısı olan adamlara ihtiyacı var.
-
Ekici yine sakatlandı
Toplam 5
Yorum
AHMET YAV BU ADAM DİKİŞ TUTMAZ MÜZMİN SAKAT ADAMI ALDI GENE FENER
İtalyan medyasından büyük övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.