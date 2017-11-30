Dünya Kupası'nda kura heyecanı
2018 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, yarın yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilecek ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu yapacağı kura çekiminde, Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların grupları belirlenecek.
Eski yıldız futbolculardan İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya'nın da katılacağı kura çekimi, TSİ 18.00'de başlayacak.
Rusya'nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Dünya Kupası'nda gruplarda mücadele edecek takımların torbaları şöyle:
1. Torba: Rusya, Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya, Fransa
2. Torba: İspanya, Peru, İsviçre, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Uruguay, Hırvatistan
3. Torba: Danimarka, İzlanda, Kosta Rika, İsveç, Tunus, Mısır, Senegal, İran
4. Torba: Sırbistan, Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:14
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Valencia fiyat sordu
Toplam 5
Yorum
Ali Ya he, uydurmayın, ne performansını gördük,evet yetenekli ama durun da , yorumları okuyunca gülüyorum, gerçekçi olan yok herkes hayalperest.
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Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 8
Yorum
Gökhan Sende futbolcu oldun ya su ulkede ne dıyım
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Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 8
Yorum
GÖKHAN S Acın büyük anlıyoruz seni Buz Adam
Dünya Kupası'nda kura heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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