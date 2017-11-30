 Cesar bıraktı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Cesar bıraktı

    Cesar bıraktı
    Benfica, ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Brezilyalı file bekçisi Julio Cesar, "Gördüm ki daha fazla destek olamayacağım. Söylemesi acı ama durmayı tercih ettim. Kariyerimi sonlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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