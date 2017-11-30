 Cavcav’ın oğlu yoğun bakımda – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Cavcav’ın oğlu yoğun bakımda

    Cavcav’ın oğlu yoğun bakımda
    Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın 21 yaşındaki oğlu Murathan Cavcav, geçirdiği trafik kazasının ardından beyninde oluşan hasar nedeniyle ameliyata alındı
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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