Wesley Sneijder ABD'ye

Sezon başında G.Saray'dan Nice'in yolunu tutan Sneijder sürpriz bir transfer daha gerçekleştirebilir. Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre Hollandalı'nın menajeri Albers, Los Angeles FC kulübü ile görüşmek için ABD'ye gitti. Sadece 8 maçta oynayan Sneijder gol atamadı.



33 yaşındaki Sneijder, G.Saray ile 175 maçta 45 gol atmış, 44 de asist yapmıştı