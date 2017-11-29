 Wesley Sneijder ABD'ye – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Wesley Sneijder ABD'ye

    Wesley Sneijder ABD'ye
    Sezon başında G.Saray'dan Nice'in yolunu tutan Sneijder sürpriz bir transfer daha gerçekleştirebilir. Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre Hollandalı'nın menajeri Albers, Los Angeles FC kulübü ile görüşmek için ABD'ye gitti. Sadece 8 maçta oynayan Sneijder gol atamadı.

    33 yaşındaki Sneijder, G.Saray ile 175 maçta 45 gol atmış, 44 de asist yapmıştı
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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