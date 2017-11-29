 Ünlü teknik adamım yeni mesleği!.. – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Ünlü teknik adamım yeni mesleği!..

    Ünlü teknik adamım yeni mesleği!..

    Portekizli teknik direktör Andre Villas-Boas, gelecek yıl motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından Dakar Rallisi'nde yarışacak.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, kariyeri boyunca Porto, Chelsea, Tottenham ve Zenit gibi futbol takımlarını çalıştıran 40 yaşındaki Villas-Boas'ın 2018 Dakar Rallisi'nde mücadele edeceği belirtildi.

    Açıklamada, Villas-Boas'ın 6-20 Ocak 2018'de düzenlenecek rallide yardımcı pilotu Ruben Faria ile otomobil kategorisinde yarışacağı bildirildi.

    Genç teknik adam, Porto ile birer UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi, Portekiz Kupası, Portekiz Süper Kupa, Zenit'in başında birer Rusya Premier Lig, Rusya Kupası, Rusya Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı. İngiltere'de Chelsea ve Tottenham'ı da çalıştıran Villas-Boas, son olarak Çin ekibi Şanghay SIPG'deki görevini bırakıp bir süre takım çalıştırmayacağını açıklamıştı.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:00
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