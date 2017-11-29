Sahibi olduğu Islas Lineas Aereas adlı havayolu şirketinde 2008-2011 yılları arasında yaklaşık 3,5 milyon avroluk haksız devlet yardımı almakla suçlanan Miguel Concepcion hakkındaki soruşturmayı yürüten savcılık, Santa Cruz de Tenerife mahkemesine sunduğu iddianamesinde 63 yaşındaki spor adamının 4 yıl hapisle yargılanmasını istedi.

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından CD Tenerife'nin kulüp başkanı olan Miguel Concepcion ise bir radyoya yaptığı açıklamada, herkesin sakin olması gerektiğini söyledi.

Soruşturmanın 2011 yılından bu yana devam ettiğini ve suçlamaların rakip bir havayolu şirketinden geldiğini savunan Concepcion, "Şunu herkes bilmelidir ki ne olursa olsun bu olay hiçbir şekilde Tenerife kulübünü etkilemeyecektir." dedi.