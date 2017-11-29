Tenerife başkanına yolsuzluk soruşturması
İspanya'da savcılık, özel işinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla soruşturulan CD Tenerife Kulübü Başkanı Miguel Concepcion için 4 yıl hapis talep etti.
Sahibi olduğu Islas Lineas Aereas adlı havayolu şirketinde 2008-2011 yılları arasında yaklaşık 3,5 milyon avroluk haksız devlet yardımı almakla suçlanan Miguel Concepcion hakkındaki soruşturmayı yürüten savcılık, Santa Cruz de Tenerife mahkemesine sunduğu iddianamesinde 63 yaşındaki spor adamının 4 yıl hapisle yargılanmasını istedi.
İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından CD Tenerife'nin kulüp başkanı olan Miguel Concepcion ise bir radyoya yaptığı açıklamada, herkesin sakin olması gerektiğini söyledi.
Soruşturmanın 2011 yılından bu yana devam ettiğini ve suçlamaların rakip bir havayolu şirketinden geldiğini savunan Concepcion, "Şunu herkes bilmelidir ki ne olursa olsun bu olay hiçbir şekilde Tenerife kulübünü etkilemeyecektir." dedi.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:55
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İspanyol medyasından Arda Turan iddiası
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Yorum
seda satilmasa nolur,barca icin daha iyi olur
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Valverde'den Arda Turan açıklaması
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Yorum
seda tek sart barca ardayi monacoya verebilirsin,yoksa esasen sende kalmasi cok daha iyi,hatta ömürlük
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G.Saraylı isim İspanya yolcusu!
Toplam 2
Yorum
........ bırakın gitsin 1-2 gol atcak diye dünya para verilmez gol attığı maçta bile vasattı artı rakipte alanya eksikleri olan alanya
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