Fenerbahçe o yıldızın menajerini davet etti

İngiliz basınında bugün çıkan haberlere göre Fenerbahçe ara transfer dönemi için ilk girişimi Premier Lig'den yapacak.

West Ham United'da forma giyen 28 yaşındaki Marko Arnautovic'i listesine alan sarı lacivertlilerin teklif hazırladığını yazan İngilizler, Fenerbahçeli yöneticilerin Arnautovic'in İstanbul'a davet ettiği menajerini önümüzdeki günlerde ağırlayacağını ve tarafların masaya oturacağını iddia etti.

Sezon öncesi Stoke City'den West Ham United'ta transfer olan Arnautovic, İngiltere Premier Lig'de 6, İngiltere Lig Kupası'nda 1 karşılaşmada görev alırken kupa maçında 2 asist kaydetti. 28 yaşındaki Avusturyalı milli futbolcu sol kanatta görev alıyor.



