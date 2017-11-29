Fenerbahçe o yıldızın menajerini davet etti
Yaklaşan ara transfer dönemi için kolları şimdiden sıvayan Fenerbahçe'den gündem West Ham United'da forma giyen Marko Arnautovic.
İngiliz basınında bugün çıkan haberlere göre Fenerbahçe ara transfer dönemi için ilk girişimi Premier Lig'den yapacak.
West Ham United'da forma giyen 28 yaşındaki Marko Arnautovic'i listesine alan sarı lacivertlilerin teklif hazırladığını yazan İngilizler, Fenerbahçeli yöneticilerin Arnautovic'in İstanbul'a davet ettiği menajerini önümüzdeki günlerde ağırlayacağını ve tarafların masaya oturacağını iddia etti.
Sezon öncesi Stoke City'den West Ham United'ta transfer olan Arnautovic, İngiltere Premier Lig'de 6, İngiltere Lig Kupası'nda 1 karşılaşmada görev alırken kupa maçında 2 asist kaydetti. 28 yaşındaki Avusturyalı milli futbolcu sol kanatta görev alıyor.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:55
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Maç seçmiyoruz!
Toplam 2
Yorum
misafir çok kibirliydiniz manisaya karşı...birde cimbom karşısında görelim bu kibri..sözde efendi beşiktaş.
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Orkan hızlı başladı
Toplam 3
Yorum
Kartalpencesi rakip zayifti tamam ama bu cocuk cok kosuyor iyi pozisyon aliyor ve ayagina da cok hakim.Muhakkak forma almaya baslamasi lazim
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Solak özlemine ilaç
Toplam 1
Yorum
gs bu adamın kırmızı kart sevdalısı olduğunu biliyormuydunuz
Fenerbahçe o yıldızın menajerini davet etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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