 Fenerbahçe o yıldızın menajerini davet etti – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe o yıldızın menajerini davet etti

    Fenerbahçe o yıldızın menajerini davet etti

    Yaklaşan ara transfer dönemi için kolları şimdiden sıvayan Fenerbahçe'den gündem West Ham United'da forma giyen Marko Arnautovic.

    İngiliz basınında bugün çıkan haberlere göre Fenerbahçe ara transfer dönemi için ilk girişimi Premier Lig'den yapacak.

    West Ham United'da forma giyen 28 yaşındaki Marko Arnautovic'i listesine alan sarı lacivertlilerin teklif hazırladığını yazan İngilizler, Fenerbahçeli yöneticilerin Arnautovic'in İstanbul'a davet ettiği menajerini önümüzdeki günlerde ağırlayacağını ve tarafların masaya oturacağını iddia etti.

    Sezon öncesi Stoke City'den West Ham United'ta transfer olan Arnautovic, İngiltere Premier Lig'de 6, İngiltere Lig Kupası'nda 1 karşılaşmada görev alırken kupa maçında 2 asist kaydetti. 28 yaşındaki Avusturyalı milli futbolcu sol kanatta görev alıyor.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe o yıldızın menajerini davet etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.