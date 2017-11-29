Dursun Özbek: “Çok verimli bir toplantı oldu”
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’la yapılan toplantının ardından, Türk futbolunun sorunlarının tartışıldığını belirterek, “Çok verimli bir toplantı oldu” dedi.
"MUHALEFETTEN DESTEK BEKLİYORUZ"
Düzenlenen spor yasasının meclise geldiğini söyleyen Dursun Özbek, "Spor yasasıyla, altyapının bütün detayları tartışıldı. Burada tabii kulüplerin beklediği bazı yasal düzenlemeler var. Bu çalışmaların meclise geldiğinin haberini aldık. Ben buradan hem hükümetimizden hem de TBMM'deki muhalefet partilerinden bu yasaya destek istiyorum. Türk sporu buna ihtiyaç duyuyor. Bu konuya destek verilmeli. Bu manada yapılan çalışmalara olan desteği görüyoruz. Muhalefet tarafından da buna destek verilmesi çok önemli. Her şey Türk sporu için. Oybirliğiyle bu çalışmaların neticelenmesi, spora çok büyük destek verecektir. Altyapılarla ilgili büyük bir çalışma içindeyiz. Futbolun kendi kaynağına dönecek şekilde altyapıyı oluşturması gerekiyor. Bu manada güzel bir çalışma içindeyiz" diye konuştu. Özbek, toplantıda hazır bulunan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ve Galatasaray Altyapı Koordinatörü Emrah Bayraktar'la ilgili olarak da, "Cenk Ergün, sportif direktör olarak Türk futbolunun içindeki bir arkadaş. Dolayısıyla onların da ilgilendiği konular var. Sadece Cenk Ergün değil, diğer kulüplerden de ilgili arkadaşlar var. Emrah Bayraktar da altyapı konusundaki komisyonda yer alıyor" diyerek sözlerini tamamladı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:29
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Aslan DERBYLERDE TUDOR SASIRTIYOR NEYI AMACLADIGINI KENDISIDE BILMIYOR SACMA SAPAN KADRO VE DIZILIS YAPIYOR HERSEYE RAGMEN SAMPIYON OLMALIYIZ !
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