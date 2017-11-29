Bakan Bak, Kulüpler Birliği’nde
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfı’nda görüşmelerde bulunuyor. Toplantının gündeminde altyapı yatırımları ve kulüplerin vergi borçlarıyla ilgili talepleri var.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:28
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Jose: Bana takım bul
Toplam 2
Yorum
adalet Aman ne olur gitme.Golleri kim atacak.Fenerbahçe sensiz ne yapabilir.DEFOL
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F.Bahçe ezeli rakiplerini solladı
Toplam 1
Yorum
yalan neden geçmişi veriyorsunuz 2017 -2018 sezonunu verin bakalım GS ile diğer takımlar arasında ne kadar fark var.Geçmişte yaşamayı bırakın
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Emrullah’ın 9 gol isyanı! Gözyaşlarını tutamadı
Toplam 19
Yorum
cimbomskr galatasaray soracak 9 golün hesabını merak etme Emrullah !
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