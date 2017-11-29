 Bakan Bak, Kulüpler Birliği’nde – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bakan Bak, ’nde

    Bakan Bak, <a href="/index/kulupler-birligi?id=7e48f107-8b94-482e-82c1-20b230e56163" class="" rel="tag">Kulüpler Birliği</a>’nde

    Gençlik ve Spor Bakanı , Vakfı’nda görüşmelerde bulunuyor. Toplantının gündeminde altyapı yatırımları ve kulüplerin vergi borçlarıyla ilgili talepleri var.

    Gençlik ve Spor Bakanı , Vakfı'yla görüşüyor. Toplantıda Bakan 'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Başkan Yardımcıları Şekip Mosturoğlu, Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli, Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ve Galatasaray Altyapı Sorumlusu Emrah Bayraktar hazır bulundu.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Bak, ’nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.