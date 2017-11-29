Bakan Bak: “Hedefimiz Türk futbolunun başarısı”
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği’yle yaptığı toplantının ardından, hedeflerinin Türk futbolunun başarısı olduğunu belirterek, “Dünya çapında başarı için çalışıyoruz” dedi.
"BİRİMLERİN TESPİTLERİ ÇOK ÖNEMLİ"
Türk futbolunun geleceği için kurulan birimlerin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Bak, "İlgili birimlerle görüşüyoruz. Onların tespitleri çok önemli. Sayın başkanımız Kulüpler Birliği Vakfı çatısı altında altyapıdaki arkadaşlarla görüşüyor. Bu arkadaşların aktardığı bilgiler bizler için çok önemli ve yol haritası konusunda büyük bir önem arz ediyor. Verimli değerlendirmeler alıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:59
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İspanyol medyasından Arda Turan iddiası
Toplam 1
Yorum
seda satilmasa nolur,barca icin daha iyi olur
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Valverde'den Arda Turan açıklaması
Toplam 2
Yorum
seda tek sart barca ardayi monacoya verebilirsin,yoksa esasen sende kalmasi cok daha iyi,hatta ömürlük
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G.Saraylı isim İspanya yolcusu!
Toplam 2
Yorum
........ bırakın gitsin 1-2 gol atcak diye dünya para verilmez gol attığı maçta bile vasattı artı rakipte alanya eksikleri olan alanya
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