 Kırmızı top yoktu onlar da boyadı – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Kırmızı top yoktu onlar da boyadı

    Kırmızı top yoktu onlar da boyadı
    BOSNA Hersek Ligi'nde Zeljeznicar ile FK Sarajevo maçı öncesi yoğun kar yağışı vardı. Hakem maçın kırmızı topla oynanmasını istedi ancak statta bu renkte meşin yuvarlak yoktu. Zeljeznicar yetkilileri güzel bir çözümle topları kırmızıya boyadılar. Karşılaşma bu toplarla oynandı ve ev sahibi Zeljeznicar maçı 2-1 kazandı.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
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