Kırmızı top yoktu onlar da boyadı

BOSNA Hersek Ligi'nde Zeljeznicar ile FK Sarajevo maçı öncesi yoğun kar yağışı vardı. Hakem maçın kırmızı topla oynanmasını istedi ancak statta bu renkte meşin yuvarlak yoktu. Zeljeznicar yetkilileri güzel bir çözümle topları kırmızıya boyadılar. Karşılaşma bu toplarla oynandı ve ev sahibi Zeljeznicar maçı 2-1 kazandı.