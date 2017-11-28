Hakemin burnunu ısıran futbolcuya hapis cezası
Trabzon'da, amatör maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakemin burnunu ısırarak yaralayan futbolcu Ömer Kuşçu, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesinde, 2. Amatör Kümede Mulakaspor ile Gölçayırspor arasında 6 Nisan'da oynanan maçta, kendisine kırmızı kart gösteren orta hakem Furkan Aksuoğlu'nu burnundan ısıran Mulakasporlu futbolcu Ömer Kuşçu'nun yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Mahkeme heyeti, sanık Kuşçu'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 20:44
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Soldado'da tedirgin bekleyiş
Toplam 3
Yorum
Ş.Atalay Sene başı golcüleriniz sakat (RVP müzmin sakat). Gidip 5 milyon avro vererek yaşlı ve müzmin bir sakat forvet daha(Soldado) alınıyor.
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Cenk'e Bundesliga devi talip oldu!
Toplam 6
Yorum
zöpleri dümlet şeol hocayı tebrık edıyorum yanlışlıklada olsa dogru kadroyu cıkardığı için pepe tosiç fabri eklersek orkun keske talıscanın yerınde oynasa
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 11
Yorum
Hayal Yalan haber bunlar yönetim Tudor un arkasında. Terim kendi işine baksın. İşi çevresindekilerle sorun yaşamak.
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