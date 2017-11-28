 Hakemin burnunu ısıran futbolcuya hapis cezası – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Hakemin burnunu ısıran futbolcuya hapis cezası

    Hakemin burnunu ısıran futbolcuya hapis cezası

    Trabzon'da, amatör maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakemin burnunu ısırarak yaralayan futbolcu Ömer Kuşçu, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesinde, 2. Amatör Kümede Mulakaspor ile Gölçayırspor arasında 6 Nisan'da oynanan maçta, kendisine kırmızı kart gösteren orta hakem Furkan Aksuoğlu'nu burnundan ısıran Mulakasporlu futbolcu Ömer Kuşçu'nun yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

    Mahkeme heyeti, sanık Kuşçu'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.


    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:44
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