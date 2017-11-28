Hagi'den sonra Advocaat'ın peşine düştüler!

2018 Dünya Kupası'na katılacak Suudi Arabistan, bu kez Dick Advocaat ile Guus Hiddink'e gözünü çevirdi.



Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Dick Advocaat için harekete geçti.



Ülke basınında yer alan haberde yetkililerin Dünya Kupası'nda takımı çalıştırması için Dick Advocaat ile temas halinde olduğu belirtilirken, Advocaat olmazsa Hiddink'e teklif yapılması bekleniyor.



Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, daha önce Viiotrul'u çalıştıran Gheorghe Hagi'ye de teklifte bulunmuştu ancak Hagi bu teklifi kabul etmemişti.



