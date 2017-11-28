 Hagi'den sonra Advocaat'ın peşine düştüler! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Hagi'den sonra Advocaat'ın peşine düştüler!

    Hagi'den sonra Advocaat'ın peşine düştüler!

    Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Hagi'den sonra teknik direktörlük görevi için 'ın peşine düştü.

    2018 Dünya Kupası'na katılacak Suudi Arabistan, bu kez ile Guus Hiddink'e gözünü çevirdi.

    Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Dick Advocaat için harekete geçti.

    Ülke basınında yer alan haberde yetkililerin Dünya Kupası'nda takımı çalıştırması için Dick Advocaat ile temas halinde olduğu belirtilirken, Advocaat olmazsa Hiddink'e teklif yapılması bekleniyor.

    Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, daha önce Viiotrul'u çalıştıran Gheorghe Hagi'ye de teklifte bulunmuştu ancak Hagi bu teklifi kabul etmemişti.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:00
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