Hagi'den sonra Advocaat'ın peşine düştüler!
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Hagi'den sonra teknik direktörlük görevi için Dick Advocaat'ın peşine düştü.
2018 Dünya Kupası'na katılacak Suudi Arabistan, bu kez Dick Advocaat ile Guus Hiddink'e gözünü çevirdi.
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Dick Advocaat için harekete geçti.
Ülke basınında yer alan haberde yetkililerin Dünya Kupası'nda takımı çalıştırması için Dick Advocaat ile temas halinde olduğu belirtilirken, Advocaat olmazsa Hiddink'e teklif yapılması bekleniyor.
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, daha önce Viiotrul'u çalıştıran Gheorghe Hagi'ye de teklifte bulunmuştu ancak Hagi bu teklifi kabul etmemişti.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:00
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Galatasaray'da derbi öncesi kötü haber...
Toplam 13
Yorum
tüylere veda edin şimdi hapı yuttu kartal görünümlü serçe.Tüy falan bırakmaz yolar Aslan.
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 2
Yorum
öğretici inşaallah tudorla hem şampiyon olur hem de kupayı alırız ama dursun defolup gitse, aysal başkan olsa tudoru gönderip tucheli getirse !
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Şampiyonlar Ligi marşı mı çalalım?
Toplam 14
Yorum
satir kimin hava kimin civa oldugunun göstergesi olacak bir mac. CL havasina girecegimizi saniyorum bu macta cünkü rakipte türk olmayacak sahada
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