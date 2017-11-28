Futsal Milli Takımı, Moldova ile karşılaşacak
Futsal Milli Takımı, Moldova ile iki hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 ve 6 Aralık'ta olmak üzere Moldova ile deplasmanda iki hazırlık maçı oynayacak milli takımın aday kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki Futsal Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Serkan Mutlu, Alpay Yüzgeç, Ahmet Karaatay, Burak Uğurlu, Serhat Çiçek, Onur Mengi, Bünyamin Balcı, Talha Can Vardar, Mehmet İpek, Muhammet Yavuz Çolak, Behçet Bahcı, Muhammet Altunay, Serkan Gündüz, Cem Keskin.
Milli takım aday kadrosu, kamp çalışmaları için yarın Yalova'da toplanacak. Milliler, hazırlık maçlarını oynamak üzere 4 Aralık Pazartesi günü Moldova'nın başkenti Kişinev'e gidecek.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:32
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
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Aslan UEFA'YI TERIM GETIRDI DIYENLERE BASIMIZDA LUCESCU OLSAYDI SAMPIYONLAR LIGINDE EN AZ 1 KEZ SAMPIYON OLURDUK GRUPLARDAN CIKAMADIK 1KERE BILE.
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İddaa’nın favorisi Beşiktaş
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Şapşik Beşiktaş'a çok vermiş en fazla 1,40 bekliyordum.
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ADANALI BEKLEYİN GELİYRUKKKKK
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