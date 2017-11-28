 Futsal Milli Takımı, Moldova ile karşılaşacak – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    , Moldova ile karşılaşacak

    Futsal Milli Takımı, Moldova ile karşılaşacak

    , Moldova ile iki hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 ve 6 Aralık'ta olmak üzere Moldova ile deplasmanda iki hazırlık maçı oynayacak milli takımın aday kadrosu belli oldu.

    Teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki 'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

    Serkan Mutlu, Alpay Yüzgeç, Ahmet Karaatay, Burak Uğurlu, Serhat Çiçek, Onur Mengi, Bünyamin Balcı, Talha Can Vardar, Mehmet İpek, Muhammet Yavuz Çolak, Behçet Bahcı, Muhammet Altunay, Serkan Gündüz, Cem Keskin.

    Milli takım aday kadrosu, kamp çalışmaları için yarın Yalova'da toplanacak. Milliler, hazırlık maçlarını oynamak üzere 4 Aralık Pazartesi günü Moldova'nın başkenti Kişinev'e gidecek.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:32
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