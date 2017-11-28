F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'a fark attı
Macaristan bazlı futbol data ve analiz şirketi KPMG Football Benchmark, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu önde gelen Avrupa kulüplerinin gelir tablolarını inceledi...
KPMG Football Benchmark ekibi, futbol kulüplerinin elde ettikleri ekonomik kaynakları inceledi.
Yayın gelirlerinin eklenmediği bütçe sıralamasında zirveyi İİngiliz devi Manchester United alırken, Bayern Münih ikinci, Barcelona da üçüncü oldu.
Yapılan 2015-16 sezonu araştırmasında Türkiye'den Fenerbahçe 15'inci olurken, Galatasaray 17'inci sırada, son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ise 26'ıncı sırada kendisine yer buldu.
Fenerbahçe ilk sırada, Galatasaray takipte
Yayın gelirleri analiz dışında bırakıldığında Fenerbahçe, 'Türkiye kazanç ligi'nde ilk sırayı aldı.
2015-16 sezonunun değerlendirildiği araştırmada, 15'inci sırada bulunan sarı-lacivertliler en üst basamakta yer alan Türk kulübü oldu. 113,8 milyon euro'luk gelir sağlayan Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok kazanç sağlayan futbol kulübü oldu.
Fenerbahçe'yi Galatasaray izledi. 2015-16 sezonunda yayın gelirleri dışında yaklaşık 91 milyon euro elde eden Galatasaray, 17'inci sırayı aldı.
Aynı sezonda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş ise 58,2 milyon euro gelirle 26'ıncı oldu. Ancak bilindiği gibi o sezon stadı inşaat aşamasında olduğu için maçlarının büyük çoğunluğunu İstanbul dışında oynayan Beşiktaş, stat geliri gibi önemli bir gelirden mahrum kalmıştı.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:29
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Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
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''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
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Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
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