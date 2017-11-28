2018 FIFA Dünya Kupası'nın afişi sunuldu

FIFA'nın resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yayımlanan afişte, Rusya'nın efsane filebekçisi Lev Yashin'in figürü kullanıldı. Rus sanatçı Igor Gurovich'in tasarladığı posterde yer alan Yashin; 1958, 1962, 1966 ve 1970 Dünya Kupalarında Rusya formasıyla boy gösterirken, futbol tarihinde Ballon d'Or ödülünü kazanan ilk ve tek kaleci konumunda bulunuyor.







2018 FIFA Dünya Kupası kura çekimi, 1 Aralık Cuma günü Rusya'nın Moskova kentinde bulunan Kremlin Sarayı'nda yapılacak.



