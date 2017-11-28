2018 FIFA Dünya Kupası'nın afişi sunuldu
FIFA, 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın afişini futbolseverlere sundu.
FIFA'nın resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yayımlanan afişte, Rusya'nın efsane filebekçisi Lev Yashin'in figürü kullanıldı. Rus sanatçı Igor Gurovich'in tasarladığı posterde yer alan Yashin; 1958, 1962, 1966 ve 1970 Dünya Kupalarında Rusya formasıyla boy gösterirken, futbol tarihinde Ballon d'Or ödülünü kazanan ilk ve tek kaleci konumunda bulunuyor.
2018 FIFA Dünya Kupası kura çekimi, 1 Aralık Cuma günü Rusya'nın Moskova kentinde bulunan Kremlin Sarayı'nda yapılacak.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:54
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 9
Yorum
seser gelemem çünkü, 10 defa kovuldum
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Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor
Toplam 3
Yorum
SARI KANARYA BIRAKIN TÜRKİYE KUPASINI , UEFA KUPASINI BÖYLE KUPALAR ANGARYA ,SÜT KUPASI PAF TAKIM OYNASIN İNANIN ONLAR BİLE BU KUPADA OYNAMAK İSTEMEZ
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 9
Yorum
gs4ever böyle gsye çomak sokmaya devam edin sonra tudor canınıza okuyuncada yok cok antipatik yok cok sinirli.müstahak size :) haftaya yine fircalar
2018 FIFA Dünya Kupası'nın afişi sunuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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