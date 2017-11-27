 Ustalar yarışıyor – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Ustalar yarışıyor

    Ustalar yarışıyor
    Profesyonel boya ustaları arasında gerçekleştirilen 'DYO Usta Ligi 2018 Türkiye Şampiyonası'nın ön eleme maçları bugün başlıyor. İkincisi düzenlenecek şampiyonada her bölgeyi temsil edecek takımların belirleneceği maçlar İstanbul'da start alacak. A Spor'un yayınlayacağı turnuva Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Trabzon, Diyarbakır ve Adana etapları ile devam edecek.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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