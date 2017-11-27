 TFF'nin 14 yaş altı oyuncu seçmeleri başladı – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    'nin 14 yaş altı oyuncu seçmeleri başladı

    TFF'nin 14 yaş altı oyuncu seçmeleri başladı

    Türkiye Futbol Federasyonunun (), 14 yaş altı oyuncu seçmeleri Antalya'da başladı.

    'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre seçmeler, Manavgat ilçesinde Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Ülke genelindeki 20 bölgeden karma takımlar, 4 gün sürecek organizasyonda maçlarda karşı karşıya gelecek.

    Tolunay Kafkas sorumluluğundaki Genç Milli Takımlar tarafından gerçekleştirilen ve 2004 doğumlu oyuncuları kapsayan organizasyonla, 14 Yaş Altı Milli Takımı'na ve kulüplere seçme havuzu oluşturulacak.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:46
    Etiketler:
    TFF
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