TFF'nin 14 yaş altı oyuncu seçmeleri başladı
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), 14 yaş altı oyuncu seçmeleri Antalya'da başladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre seçmeler, Manavgat ilçesinde Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Ülke genelindeki 20 bölgeden karma takımlar, 4 gün sürecek organizasyonda maçlarda karşı karşıya gelecek.
Tolunay Kafkas sorumluluğundaki Genç Milli Takımlar tarafından gerçekleştirilen ve 2004 doğumlu oyuncuları kapsayan organizasyonla, 14 Yaş Altı Milli Takımı'na ve kulüplere seçme havuzu oluşturulacak.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:46
-
Galatasaray solda zorlanıyor
Toplam 3
Yorum
Aslan LATOVLEVICI HÜCUMA CIKMASINI BILMIYOR ORTA YAPAMIYOR SABRIYI YERDEN YERE VURDUGUMUZDA BU ADAM KADAR KÖTÜ DEGILDI TUDORUN ICADI
-
Alper’den çağrı
Toplam 1
Yorum
hsd doğru şimdi takıma ve seyircilerede destek zamanı
-
Bucaspor gülmeyi unuttu
Toplam 1
Yorum
Roi Kümeye tek bilet var.Tuzla Etimesgut Eyüp Bodrum Bucaspor'umuz. Uyan Buca. Yasağı kaldırmaya Kral'ın inancı yeter mi? Kahraman para verir mi
TFF'nin 14 yaş altı oyuncu seçmeleri başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.