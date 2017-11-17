 Mourinho Jones için sitemli – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Mourinho Jones için sitemli

    Mourinho Jones için sitemli
    M. United Menajeri Jose Mourinho, oyuncusu Phil Jones'un milli takımda sakatlanması nedeniyle İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'e sitem etti. Portekizli çalıştırıcı, "Phil Jones milli takıma giderken hafif sakattı. Oynatılması yanlıştı" dedi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
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