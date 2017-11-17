Mourinho Jones için sitemli
M. United Menajeri Jose Mourinho, oyuncusu Phil Jones'un milli takımda sakatlanması nedeniyle İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'e sitem etti. Portekizli çalıştırıcı, "Phil Jones milli takıma giderken hafif sakattı. Oynatılması yanlıştı" dedi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
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