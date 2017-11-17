 Kenan’a İnter talip – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Kenan’a İnter talip

    Kenan’a İnter talip
    A Milli Takım formasını ilk kez Romanya ve Arnavutluk'a karşı giyen Kenan Karaman'a İnter talip oldu. Tutto Mercato, İtalyan devinin, 23 yaşındaki genç futbolcuyu transfer etmeyi planladığını yazdı. Hannover 96 ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek kanat oyuncusu, 80 maçta 11 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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