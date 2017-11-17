Kenan’a İnter talip
A Milli Takım formasını ilk kez Romanya ve Arnavutluk'a karşı giyen Kenan Karaman'a İnter talip oldu. Tutto Mercato, İtalyan devinin, 23 yaşındaki genç futbolcuyu transfer etmeyi planladığını yazdı. Hannover 96 ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek kanat oyuncusu, 80 maçta 11 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
Kenan’a İnter talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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