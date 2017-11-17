Corinthians Şampiyon
Fluminense’yi evinde 3-1 yenen Corinthians Brezilya Seri A’da bitime üç hafta kala en yakın rakibi Gremio’ya 10 puanlık fark atarak şampiyonlugunu şimdiden ilan etti
Brezilya Birinci Futbol Ligi Seri A'da Corinthians takımının fırtınası esiyor. Kendi evinde oynadığı Fluminense'yi 3-1'le geçen Corinthians ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. G.Saraylı Jo'dan 2 go l 35. haftada Fluminense'yi konuk eden Corinthians'a 3-1'lik galibiyeti getiren golleri 46 ve 49'da eski G.Saraylı Jo ve 85'te Jadson attı. Fluminense'nin tek golünü 2. dakikada Henrique kaydetti. Puanını 71 yapan Corinthians, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Gremio ile arasındaki 10 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğunu şimdiden ilan etti.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
Corinthians Şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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