 Corinthians Şampiyon – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Corinthians Şampiyon

    Corinthians Şampiyon

    Fluminense’yi evinde 3-1 yenen Corinthians Brezilya Seri A’da bitime üç hafta kala en yakın rakibi Gremio’ya 10 puanlık fark atarak şampiyonlugunu şimdiden ilan etti

    Brezilya Birinci Futbol Ligi Seri A'da Corinthians takımının fırtınası esiyor. Kendi evinde oynadığı Fluminense'yi 3-1'le geçen Corinthians ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. G.Saraylı Jo'dan 2 go l 35. haftada Fluminense'yi konuk eden Corinthians'a 3-1'lik galibiyeti getiren golleri 46 ve 49'da eski G.Saraylı Jo ve 85'te Jadson attı. Fluminense'nin tek golünü 2. dakikada Henrique kaydetti. Puanını 71 yapan Corinthians, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Gremio ile arasındaki 10 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğunu şimdiden ilan etti.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Corinthians Şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.