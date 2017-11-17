 Avrupa’da başkent derbileri haftası – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Avrupa’da başkent derbileri haftası

    Avrupa’da başkent derbileri haftası

    Avrupa’da bu hafta Atletico Madrid-Real Madrid, Roma-Lazio ve Arsenal-Tottenham gibi başkent ekipleri karşı karşıya gelecek.

    Avrupa ligleri bu hafta derbi heyecanına doyacak. İngiltere, İspanya ve İtalya'nın önemli derbileri bu hafta sonu sahne alacak. La Liga'da 12. haftada Madrid'in iki ekibi kozlarını paylaşacak. Atletico Madrid, yarın TSİ 22.45'te yeni stadı Wanda Metropolitano'da Real Madrid ile mücadele edecek. 23 puanlı iki takımdan Real üçüncü, Atletico ise dördüncü sırada bulunuyor. İspanya'da Barcelona, 31 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Atletico'nun ligde mağlubiyeti bulunmazken, Real Madrid ise Real Betis ve Girona'ya yenildi.

    Roma, Lazio'yu ağırlayacak
    İtalya başkentinin iki takımı Roma ve Lazio, yarın TSİ 20.00'de Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele edecek. Ligde Lazio 28 puanla dördüncü sırada, Roma da 27 puanla beşinci sırada bulunuyor. Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder de bu önemli derbinin heyecanını yaşayacak. Roma'nın 4, Lazio'nun ise 6 maçlık galibiyet serisi var.

    Londra'da zorlu maç
    İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında ise Londra ekipleri karşı karşıya gelecek. Arsenal, yarın saat 15.30'da Wembley Stadyumu'nda Tottenham ile oynayacak. Ligde Tottenham, 23 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon istikrarlı bir tablo sergileyemeyen Arsenal ise 19 puanla 6. sırada bulunuyor.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:09
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