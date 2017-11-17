Avrupa’da başkent derbileri haftası
Avrupa’da bu hafta Atletico Madrid-Real Madrid, Roma-Lazio ve Arsenal-Tottenham gibi başkent ekipleri karşı karşıya gelecek.
Roma, Lazio'yu ağırlayacak
İtalya başkentinin iki takımı Roma ve Lazio, yarın TSİ 20.00'de Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele edecek. Ligde Lazio 28 puanla dördüncü sırada, Roma da 27 puanla beşinci sırada bulunuyor. Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder de bu önemli derbinin heyecanını yaşayacak. Roma'nın 4, Lazio'nun ise 6 maçlık galibiyet serisi var.
Londra'da zorlu maç
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında ise Londra ekipleri karşı karşıya gelecek. Arsenal, yarın saat 15.30'da Wembley Stadyumu'nda Tottenham ile oynayacak. Ligde Tottenham, 23 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon istikrarlı bir tablo sergileyemeyen Arsenal ise 19 puanla 6. sırada bulunuyor.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:09
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Everton, Oğuzhan'ı bedavaya getirecek!
Toplam 9
Yorum
Bence Besiktas Sözlesmesi bitecek zaman bence yeni sözlesme yapacak ortalikdan bu 30% Pay cikmasi icin
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Fener Mesut için aportta
Toplam 8
Yorum
ANALİST MESUT RONALDO MESSİ MORİNYOYU ALSAN NE YAZAR LOBİ SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ. HAYIRLI İŞLER BYE BYE FENER, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR KUMDA OYNA
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 6
Yorum
54 imparatorluğu altyapıdan daha önceleri onlarca futbolcu çıkarmış ve kısa bir ara sonrası tekrar başlamış trabzonspor için birşey demedi mi?Ah türk futbolu
Avrupa’da başkent derbileri haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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