 3 Türk 2018 Dünya Kupası'a gidiyor – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    3 Türk 2018 Dünya Kupası'a gidiyor

    3 Türk 2018 Dünya Kupası'a gidiyor

    FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun Rusya'daik 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:23
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